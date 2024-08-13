Корпорация МСП поддержит малый и средний бизнес в регионах, где введён режим КТО

«Корпорация МСП», занимающаяся мониторингом закупок государственных компаний у представителей малого и среднего бизнеса, предложила Министерству финансов России временно прекратить введение штрафов к субъектам МСП из Курской, Белгородской и Брянской областей России, так как в них введен режим КТО.