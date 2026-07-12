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Швейцарский комментатор Лемо об удалении Эмболо за симуляцию: «Не думаю, что игрок Аргентины получил бы вторую желтую в этом моменте. Швейцария – идеальная жертва»

Швейцарский комментатор Давид Лемо указал на предвзятое судейство в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Швейцарией (3:1).

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