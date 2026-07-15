Мини-ПК с AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и Wi-Fi 7. Представлен Minisforum AI X1 Pro

Мини-ПК получил два порта USB4, OCuLink, два 2,5-гигабитных Ethernet и три слота для SSDКомпания Minisforum расширила линейку мини-ПК AI X1 Pro, представив новую конфигурацию с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.