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Мини-ПК с AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и Wi-Fi 7. Представлен Minisforum AI X1 Pro

Мини-ПК с AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 ГБ ОЗУ DDR5-5600 и Wi-Fi 7. Представлен Minisforum AI X1 Pro

Мини-ПК получил два порта USB4, OCuLink, два 2,5-гигабитных Ethernet и три слота для SSDКомпания Minisforum расширила линейку мини-ПК AI X1 Pro, представив новую конфигурацию с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем объемом 1 ТБ.

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