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Минувшей ночью над Кубанью было сбито пять беспилотников

Минувшей ночью над Кубанью было сбито пять беспилотников

Об отражении атаки вражеских БПЛА сообщает Минобороны РФ.В ночь на 30 мая силами ПВО над Краснодарским краем была отражена атака беспилотников ВСУ.

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