Соскин предрёк Залужному участь «сбитого лётчика» после отправки в Лондон

Экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный будет выдавлен из украинской политики, если примет предложение президента страны Владимира Зеленского о назначении его послом в Британии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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