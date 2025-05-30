В Чехии министр ушел в отставку из-за получения биткоинов от наркоторговца

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку с должности после скандала с получением подконтрольным ему министерством около миллиарда крон в биткоинах от осужденного за наркоторговлю преступника Томаша Иржиковского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии