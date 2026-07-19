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Радикальное преображение: звезде сериалов Евгении Осиповой пришлось сбрить все волосы

Радикальное преображение: звезде сериалов Евгении Осиповой пришлось сбрить все волосы

Звезда «Доярки из Хацапетовки» Евгения Осипова решилась на пересадку волос Звезда сериалов «Закрытая школа» и «Доярка из Хацапетовки» 40-летняя Евгения Осипова шокировала подписчиков радикальной сменой имиджа.

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