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Вратарь Нидерландов Нопперт: «Месси – человек. Он тоже может ошибаться – мы видели это на старте ЧМ»

Вратарь Нидерландов Нопперт: «Месси – человек. Он тоже может ошибаться – мы видели это на старте ЧМ»

Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт заявил, что готов отбить пенальти Лео Месси. «Я готов к игре против Месси и к его возможному пенальти.

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