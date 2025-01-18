В Мали замечена большая партия бронетехники, артиллерийских систем и инженерных машин, принадлежащих российскому «Африканскому корпусу».
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В Мали замечена большая партия бронетехники, артиллерийских систем и инженерных машин, принадлежащих российскому «Африканскому корпусу».
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