Эта установка использует «настоящее беспроводное питание» для монитора ПК и периферийных устройств

YouTube-блогер DIY Perks в партнерстве со стартапом Etherdyne Technologies создал настоящую беспроводную систему питания на столе размером 1,2 м на 0,6 м, которая позволяет ему использовать полноценную рабочую станцию со всеми необходимыми аксессуарами без каких-либо кабелей.