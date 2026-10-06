Петербургская биржа прекратит публикацию данных о нефтепродуктах

Указ президента РФ об усилении контроля за информацией в ТЭК привел к тому, что «Петербургская биржа» перестанет публиковать данные о сделках с бензином и дизтопливом.
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