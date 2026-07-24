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Под опекой Ленина и Крупской: как сложились судьбы пятерых детей Инессы Арманд

Под опекой Ленина и Крупской: как сложились судьбы пятерых детей Инессы Арманд

Инесса Арманд, соратница и муза Владимира Ленина, ради революции отказалась от спокойной семейной жизни.

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