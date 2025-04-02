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Царьград

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В марте в России 8 автобрендов снизили цены на новые машины

В марте в России 8 автобрендов снизили цены на новые машины

Автобренды в России после падения продаж резко снизили ценыАвторынок в России встряхнуло февральское падение продаж на четверть, из-за чего бренды стали активно снижать цены и предлагать всевозможные акции.

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