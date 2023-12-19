Барнаульские разработчики первыми в РФ создали бесплатный сервис для бронирования

До сих пор все аналогичные сайты и приложения были привязаны только к отдельным видам услуг — OCPIO собрали всех в одном месте Барнаульские программисты первыми в России разработали бесплатный онлайн-сервис для бронирования.
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