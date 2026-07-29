Автоподставщики инсценировали ДТП ради страховых выплат

В Нижнем Новгороде начали оглашать приговоры мошенникам, которые занимались автоподставами. Преступная группировка насчитывала почти 60 человек, среди которых были водители, оценщики, аварийные комиссары и другие специалисты.
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