Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

233 подписчика

Автоподставщики инсценировали ДТП ради страховых выплат

Автоподставщики инсценировали ДТП ради страховых выплат

В Нижнем Новгороде начали оглашать приговоры мошенникам, которые занимались автоподставами. Преступная группировка насчитывала почти 60 человек, среди которых были водители, оценщики, аварийные комиссары и другие специалисты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии