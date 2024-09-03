Геохимики не увидели никаких следов Тейи в составе Луны

Луна — странный, по меркам спутников, объект. Ее диаметр довольно «обычный», а вот масса составляет 1,2 процента массы Земли, что делает Луну самым большим относительно своей планеты спутником в Солнечной системе.
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