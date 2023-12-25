В Москве рассказали о результатах первой бизнес-миссии в Малайзию

Известия/Дмитрий Коротаев В ходе первой организованной Москвой бизнес-миссии в Малайзию предприниматели представили свои товары и услуги, обменялись контактами с зарубежными коллегами и даже заключили первые соглашения, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии