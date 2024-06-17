Появились новые фотографии Jetour T1, который ждут в России в 2025 году

Модель с индексом T1 позиционируется на ступень ниже T2, который у нас уже продается, при этом по габаритам «младший» кроссовер не сильно уступает «старшему»: он короче буквально на считанные сантиметры при одинаковой колесной базе.
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