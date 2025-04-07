В Госдуме предложили учредить должность уполномоченного по защите животных

В Росси может появиться институт уполномоченного по защите животных и соответствующая должность. Законопроект об этом направил на отзыв первый зампред комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду».
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