"Это только начало": Батраков - о голе в ворота "Барселоны"

REUTERS/Umit Bektas Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков после матча Лиги чемпионов против "Барселоны" признался, что еще долго не мог осознать факт забитого мяча в ворота каталонского клуба.
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