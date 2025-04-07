Щекотливая ситуация для США: союзник №1 в ЕС попросил вернуть золото

Существует популярная интерпретация внешнеэкономической политики Трампа, согласно которой торговые пошлины – это не агрессия, а своеобразное приглашение к переговорам и заключению выгодных сделок, столь любимых бывшим бизнесменом, а ныне президентом.
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