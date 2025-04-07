Щекотливая ситуация для США: союзник №1 в ЕС попросил вернуть золото

Будни мужчин. Все что нам интересно

Существует популярная интерпретация внешнеэкономической политики Трампа, согласно которой торговые пошлины – это не агрессия, а своеобразное приглашение к переговорам и заключению выгодных сделок, столь любимых бывшим бизнесменом, а ныне президентом.