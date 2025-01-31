Тихий океан - за гранью холодной подводной войны

Юрий Ильинов

Борьба с незаконной миграцией: рецепт от Дональда Трампа Одной из наиболее актуальных для России проблем является борьба с незаконной миграцией, поскольку, по данным главы МВД России Владимира Колокольцева, в 2024 году численность иностранных граждан, находящихся в РФ нелегально, увеличилась на 40% по сравнению с 2023 годом. Только по официальным данным на 1 октября 2024 года в стране находилось 740 тысяч незаконных мигрантов, по неофициальным данным – их больше миллиона. Российское руководство принимает определенные шаги для борьбы с этой самой незаконной миграцией, однако пока нельзя сказать, что они дают какие-то ощутимые результаты. Другие страны в этом отношении принимают куда более суровые и действенные меры. В частности, Китай на фоне широкомасштабной экспансии за рубеж избыточной рабочей силы сам при этом ведет строгую борьбу с незаконной миграцией – так, нелегальная трудовая деятельность наказывается штрафом в размере до 20 000 юаней, также часто проводятся спецоперации против нелегалов. США с приходом Дональда Трампа также всерьез взялись за борьбу с нелегальной миграцией, и результаты этой политики не заставили себя долго ждать – республиканец официально у власти всего неделю, а результаты его работы в этом направлении уже очевидны. Методы Трампа по борьбе с нелегальной миграцией Первым делом новый американский президент ограничил право нелегальных мигрантов, попавших в США через южную границу, оставаться в стране под предлогом запроса на убежище и поручил министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и государственному департаменту принять меры для немедленной репатриации и выдворения нелегальных иммигрантов через южную границу Соединенных Штатов. Это дало результаты практически сразу – уже в первые дни президентства Трампа в США сократилось количество пересечений южной границы нелегальными мигрантами. По данным Fox News, число нелегальных пересечений границы с Мексикой в первые три дня работы администрации Трампа на 35% ниже, чем в последние три дня работы администрации Байдена. Так, с 20 по 22 января 2025-го число незаконных пересечений составило 2 523. При этом 20 января в США незаконно проникли 1 073 человека, 21 января – 736, а 22-го – 714. То есть тенденции, так сказать, налицо. Кроме того, как сообщают американские СМИ, Служба таможенного и пограничного контроля (ICE) в США получила указание от администрации президента Трампа кратно увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей с нескольких сотен в день до по меньшей мере 1,5 тысяч человек в сутки. Рейды начались по всей стране. Показательна в этом отношении и реакция Трампа на протесты некоторых стран и их нежелание принимать своих граждан-нелегалов. Так, Колумбия запретила приземляться самолетам США, перевозящим мигрантов с колумбийским гражданством, – в ответ Трамп не просто ввел пошлины в 25% на колумбийские товары (угрожая увеличить их до 50%), но и объявил о запрете на въезд в США для колумбийских чиновников и заявил, что вводится усиленная проверка на границе для всех граждан Колумбии. Буквально через несколько часов после этого колумбийское правительство заявило, что использует президентский самолет для вывоза из США депортированных новой администрацией мигрантов, а в Белом доме объявили, что Колумбия согласилась на все условия Трампа и будет принимать депортируемых мигрантов даже на военных самолетах. Пошлины в 25% при этом не будут применены, однако анонсированные Трампом ограничения в виде «визовых санкций» против членов правительства Колумбии и их родственников, а также усиленные проверки на границе для граждан Колумбии пока будут сохраняться – американцы посмотрят, насколько хорошо колумбийцы себя будут вести. Многие скептически относились к методам решения проблем Трампом, однако, как мы видим, эти методы работают – угрозы и удары по карманам порой оказываются куда действеннее, чем удары ракетами.