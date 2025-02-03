В Калуге произошел скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Калуге и области на минувшей неделе зарегистрирован рост заболеваемости вирусными инфекциями. По данным управления Роспотребнадзора, в период с 27 января по 2 февраля в Калужской области официально зафиксировали 7479 новых случаев ОРВИ, на предыдущей неделе было 5415 случаев.