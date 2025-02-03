Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калуге произошел скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Калуге произошел скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Калуге и области на минувшей неделе зарегистрирован рост заболеваемости вирусными инфекциями. По данным управления Роспотребнадзора, в период с 27 января по 2 февраля в Калужской области официально зафиксировали 7479 новых случаев ОРВИ, на предыдущей неделе было 5415 случаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх