Известный омский сайт БК55 сменил владельца. Актив Сергея Сусликова купил предприниматель Шамил Шихмирзаев (ресторан «Шато», ООО «Промстройкомплект-Сервис»).
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Известный омский сайт БК55 сменил владельца. Актив Сергея Сусликова купил предприниматель Шамил Шихмирзаев (ресторан «Шато», ООО «Промстройкомплект-Сервис»).