Бизнес попросил отменить минимальный порог турналога в 100 рублей

Расчет туристического налога по минимальной ставке в размере 100 рублей необходимо отменить. С таким предложением общероссийская общественная организация «Опора России» обратилась к руководителю секретариата комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика».