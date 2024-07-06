Испытания системы ПВО из FPV-дронов

Испытания системы ПВО из FPV-дроновСистему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны, успешно испытали на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не прерывая его повседневной работы, сообщил РИА Новости разработчик проекта гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
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