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Испытания системы ПВО из FPV-дронов

Испытания системы ПВО из FPV-дронов

Испытания системы ПВО из FPV-дроновСистему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны, успешно испытали на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не прерывая его повседневной работы, сообщил РИА Новости разработчик проекта гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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