Что Украина отдаст России? США передали Киеву список вариантов, но не все они устраивают Москву. The Wall Street Journal утверждает, что США давят на Украину с требованием отреагировать на предложение администрации Трампа по завершению войны.
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