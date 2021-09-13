Новый посол Китая в Вашингтоне порекомендовал властям США «заткнуться»

Охотники за новостямиПолитикаНовый посол Китая в Вашингтоне порекомендовал властям США «заткнуться» Новый посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган резко высказался о разногласиях между Пекином и Вашингтоном.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Самойленкокто бы из наших политиков так американцам отвечал....SVSergei ViculovБраво Китайцы!!!! Это наши сопли мотают на кулак.Анатолий Селивановда вы как это, у наших родственников пачками или арестуют или вышлют, а чего им в нашей "нищей" стране делать, "так нечего же" - а поэтому китайцам терять Нечего в этой "двуликой" пиндосии ( у них и у посла нет там никаких Родственников), а если что-то с ним случится, то случится что-то и пиндосовскими......................Комментировать
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