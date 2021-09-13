Охотники за новостями

60 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Халуев
    Такое впечатление что он на слабо берёт...Зеленский заявил,...
  • Анатолий Селиванов
    да вы как это, у наших родственников пачками или арестуют или вышлют, а чего им в нашей "нищей" стране делать, "так н...Новый посол Китая...
  • Петрович
    Ну хоть кто-нибудь, захватите Украину! Никто не хочет....Зеленский заявил,...

Новый посол Китая в Вашингтоне порекомендовал властям США «заткнуться»

Новый посол Китая в Вашингтоне порекомендовал властям США «заткнуться»

Новый посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган резко высказался о разногласиях между Пекином и Вашингтоном.

Вернуться к статье
33
Обсудить
Дмитрий Самойленко
кто бы из наших политиков так американцам отвечал....
Sergei Viculov
Браво Китайцы!!!! Это наши сопли мотают на кулак.
Анатолий Селиванов
да вы как это, у наших родственников пачками или арестуют или вышлют, а чего им в нашей "нищей" стране делать, "так нечего же" - а поэтому китайцам терять Нечего в этой "двуликой" пиндосии ( у них и у посла нет там никаких Родственников), а если что-то с ним случится, то случится что-то и пиндосовскими......................

Картина дня

наверх