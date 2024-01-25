«Продуктом остался доволен»: отзыв владельца прицепа-автодома GrassHopper 330T

Толчком к приобретению кемпера послужила любовь к путешествиям. И вот здесь возникла дилемма: с одной стороны, нравится единение с природой, но и определенный комфорт необходим, с другой — гостиничные предложения не всегда соответствуют запросам, а иногда и полностью отсутствуют.