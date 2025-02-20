Сергунина поздравила добровольческое сообщество столицы с 11-летием «Мосволонтера»

Ресурсный центр «Мосволонтер» приглашает на программу в честь своего 11-летия. С 21 по 23 февраля горожащгшн ждут патриотические встречи, творческие мастер-классы и познавательные интерактивы, сообщила заммэра Наталья Сергунина.