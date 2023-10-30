Обзор Lords of the Fallen

Платформы: PS5 XSEX PC Разработчик: HEXWORKS Издатель: CI Games Жанры: action RPG Словосочетание "игра со сложной судьбой" из редкой подводки к материалу превратилось в эпитафию большинству крупных проектов.
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