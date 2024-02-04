В Великобритании рассказали о главном трофее конфликта на Украине

Daily Express: главным трофеем российско-украинского конфликта является Крым В российско-украинском конфликте победит та страна, у которой останется Крым, пишет журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд.
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