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Британия будет вести переговоры с сирийскими террористами — Минобороны

Британия будет вести переговоры с сирийскими террористами — Минобороны

Великобритания будет вести переговоры с сирийскими повстанцами, даже если они находятся в списке террористов, заявил министр обороны Джон Хили на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA по вопросу реакции правительства на свержение Башара Асада, 12 декабря передает телеканал Sky News.

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