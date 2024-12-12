Британия будет вести переговоры с сирийскими террористами — Минобороны

Великобритания будет вести переговоры с сирийскими повстанцами, даже если они находятся в списке террористов, заявил министр обороны Джон Хили на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA по вопросу реакции правительства на свержение Башара Асада, 12 декабря передает телеканал Sky News.
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