Мигранты штурмуют Мариуполь: Российские застройщики играют на стороне Киева

BN

Boris Nevzorov

Донбасс освобождают от нацистов, они долго ждали прихода России, натерпелись за 8 лет в подвалах. Они не ожидали, что освободители предложат такую свинью. Эти люди опять прятаться по подвалам должны? И побратимом определили Питер. Ничего другого ожидать не приходится. Беглов превратил северную столицу в анклав из мигрантов и айзеров. Откуда такая любовь? А с мигрантами одними призывами Президента, что что-то делать надо, не получится. Их уже 15 миллионов по России шастает. Здесь надо проводить СМО. СПЕЦИАЛЬНУЮ МИГРАНТСКУЮ ОПЕРАЦИЮ. И по сложности и важности она не меньше СВО. Речь идет о национальной безопасности и суверинетете России. Неужели это не понятно?!!!