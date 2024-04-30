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  • Николай ИВАНОВ
    Министра Хуснулина в отставку, всех мигрантов с нарушениями -  депортировать. Мариуполь находится в зоне СВО и там до...Мигранты штурмуют...
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Мигранты штурмуют Мариуполь: Российские застройщики играют на стороне Киева

Мигранты штурмуют Мариуполь: Российские застройщики играют на стороне Киева

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Вчера 90K прочитали Проблема с мигрантами распространилась на новые регионы России.

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Комментарии
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igor kim
А если народ подержит? Вы поддержите?
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24 мин.
BN
Boris Nevzorov
Донбасс освобождают от нацистов, они долго ждали прихода России, натерпелись за 8 лет в подвалах. Они не ожидали, что освободители предложат такую свинью. Эти люди опять прятаться по подвалам должны? И побратимом определили Питер. Ничего другого ожидать не приходится. Беглов превратил северную столицу в анклав из мигрантов и айзеров. Откуда такая любовь? А с мигрантами одними призывами Президента, что что-то делать надо, не получится. Их уже 15 миллионов по России шастает. Здесь надо проводить СМО. СПЕЦИАЛЬНУЮ МИГРАНТСКУЮ ОПЕРАЦИЮ. И по сложности и важности она не меньше СВО. Речь идет о национальной безопасности и суверинетете России. Неужели это не понятно?!!!
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23 мин.
Николай ИВАНОВ
Министра Хуснулина в отставку, всех мигрантов с нарушениями -  депортировать. Мариуполь находится в зоне СВО и там должны действовать по законам военного времени.....
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13 мин.

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