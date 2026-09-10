Песков: Киев открыл ящик Пандоры ударами по мирной инфраструктуре РФ

Киев наносит удары по российским мирным экономическим и социальным объектам, открыв тем самым ящик Пандоры.
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