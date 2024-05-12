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Трамп опроверг слухи о рассмотрении Хейли на роль кандидата в вице-президенты

Трамп опроверг слухи о рассмотрении Хейли на роль кандидата в вице-президенты

Экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп опроверг слухи о том, что его предвыборный штаб рассматривает бывшего постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли на роль кандидата в вице-президенты.

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