35 000 болельщиков подали иск против организаторов Гран При Лас-Вегаса

Getty Images / Red Bull Content PoolЮридическая фирма из Невады подала коллективный иск против организаторов Гран При Лас-Вегаса от лица 35 000 болельщиков, которых выгнали с трибун в ходе второй тренировки.
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