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Смоленская Газета

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Смоленская область присоединилась к Неделе безопасности пациента

Смоленская область присоединилась к Неделе безопасности пациента

С 14 по 20 сентября в России проходит Неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Она приурочена ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.

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