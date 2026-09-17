Смоленская область присоединилась к Неделе безопасности пациента

С 14 по 20 сентября в России проходит Неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Она приурочена ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым