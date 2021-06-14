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Почему туристам лучше не фотографироваться с животными на пляже: 4 причины

Почему туристам лучше не фотографироваться с животными на пляже: 4 причины

Как часто вам предлагали сделать милое фото со зверьком на пляже или в любом другом общественном месте на отдыхе? Кого-то такие снимки приводят в восторг, а мы же хотим вам рассказать, почему лучше не фотографироваться с животными на курорте.

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