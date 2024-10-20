В диаспоре возмутились отношением властей Молдавии к выборам

Работает при этом не выделываются в отличии от Ср. - Азиатской дотационной за счет РФ миграции.

Игорь Максаков

В принципе, не надо сидеть на двух стульях, а то и в Европе хотят быть гражданами, и на всякий случай, если не получится, то тогда в России. Россия,что, помойная яма какая?