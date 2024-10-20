В центре Москвы с раннего утра у посольства Молдавии образовалась огромная очередь из желающих проголосовать на выборах президента республики.
В диаспоре возмутились отношением властей Молдавии к выборам
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А что делает в РФ молдавская диаспора?
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15 час.
W
Walery
Работает при этом не выделываются в отличии от Ср. - Азиатской дотационной за счет РФ миграции.
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13 час.
Игорь Максаков
В принципе, не надо сидеть на двух стульях, а то и в Европе хотят быть гражданами, и на всякий случай, если не получится, то тогда в России. Россия,что, помойная яма какая?
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9 час.
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