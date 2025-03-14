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Ученые смогли создать мощнейший лазер с мощностью миллиона АЭС

Ученые смогли создать мощнейший лазер с мощностью миллиона АЭС

Американские ученые создали в ускорителе мощный лазер с энергией, сравнимой с миллионом атомных электростанций.

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