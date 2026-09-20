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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Таунсенд о наехавшем на него катке: «Выезды к «Стоку» были не такими уж и плохими»

Экс-полузащитник « Тоттенхэма » Эндрос Таунсенд с юмором прокомментировал ситуацию, когда на предматчевой разминке на него наехал газонный каток .

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