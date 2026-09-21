НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ренат Әюпов: Эзләнүләр булмаса, актер «мүкләнеп» бетәргә мөмкин - «Ватаным Татарстан»

Ренат Әюпов: Эзләнүләр булмаса, актер «мүкләнеп» бетәргә мөмкин - «Ватаным Татарстан»

Ренат Әюповның Чаллы театрыннан Казанга яшьләр театрына кайтып эшли башлаган елларын яхшы хәтерлим. Мәскәүдә белем алган режиссер татар театры дөньясында яңа сулыш, яңа алымнары белән аерылып торды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым