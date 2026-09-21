Ренат Әюпов: Эзләнүләр булмаса, актер «мүкләнеп» бетәргә мөмкин - «Ватаным Татарстан»

Ренат Әюповның Чаллы театрыннан Казанга яшьләр театрына кайтып эшли башлаган елларын яхшы хәтерлим. Мәскәүдә белем алган режиссер татар театры дөньясында яңа сулыш, яңа алымнары белән аерылып торды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым