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Царьград

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В Соломбале к 2027 году появится прогулочная зона за 2 года

В Соломбале к 2027 году появится прогулочная зона за 2 года

Глава администрации Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что участок от улицы Маяковского до Беломорской Флотилии был выбран жителями в ходе голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

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