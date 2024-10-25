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"Если цензоры, запрещающие концерт в Твери, сомневаются в позиции группы «Звери», то мы готовы их пригласить куда нибудь под Дзержинск или в Суджанский район" (с)

"Если цензоры, запрещающие концерт в Твери, сомневаются в позиции группы «Звери», то мы готовы их пригласить куда нибудь под Дзержинск или в Суджанский район" (с)

В Твери запретили группу поддерживающую СВО. Группе «Звери» отменили концерт в Твери с формулировкой: «из-за неоднозначной позиции артиста».

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Суть власть и деньги держащих поддерживающих СВО запрещают, а поздеров на 1 кнопку приглашают
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8 час.
Л
Лавров
Пусть вся группа сначала выступит на передке, а потом ей разрешить выступление за пределами передка., допустим, в приграничье, а уже потом разрешить одно выступление в Твери или где захотят заработать.
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5 час.
Надежда
Выступить то ромка выступил, но громко свою позицию все равно не обозначил. Когда в 2022 году высказался против СВО было понятно за кого он топит, а вот когда с денежками стало туго и решил снова зарабатывать на русском народе, то тут стал как то необычно &quot;застенчив&quot; и тих. Потому, видимо, в Твери и не стали рисковать с этим &quot;зверинцем&quot;
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2 час.

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