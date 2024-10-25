"Если цензоры, запрещающие концерт в Твери, сомневаются в позиции группы «Звери», то мы готовы их пригласить куда нибудь под Дзержинск или в Суджанский район" (с)

Пусть вся группа сначала выступит на передке, а потом ей разрешить выступление за пределами передка., допустим, в приграничье, а уже потом разрешить одно выступление в Твери или где захотят заработать.

Надежда

Выступить то ромка выступил, но громко свою позицию все равно не обозначил. Когда в 2022 году высказался против СВО было понятно за кого он топит, а вот когда с денежками стало туго и решил снова зарабатывать на русском народе, то тут стал как то необычно "застенчив" и тих. Потому, видимо, в Твери и не стали рисковать с этим "зверинцем"