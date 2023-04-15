Военное обозрение

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Бои в Артёмовске перешли уже в район улиц Декабристов и Обороны, а это западные окраины города

Бои в Артёмовске перешли уже в район улиц Декабристов и Обороны, а это западные окраины города

Боевые действия в Артёмовске (Бахмуте) переместились в крайнюю западную его часть. Украинские военнослужащие, остающиеся в городе, называют конкретные улицы, где идут тяжёлые бои.

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