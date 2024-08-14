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Царьград

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Серьёзного ответа не будет? Сенатор Карасин указал на ошибку Запада с оценкой вторжения в Курскую область

Серьёзного ответа не будет? Сенатор Карасин указал на ошибку Запада с оценкой вторжения в Курскую область

Русский сенатор Григорий Карасин считает, что Запад совершает ошибку, оценивая вторжение ВСУ в Курскую область как нечто очень страшное для России и способное вызвать некий "серьёзный ответ".

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