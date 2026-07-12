Как музейный экспонат стал порталом в будущее: личный взгляд на встречу эпох в космонавтике

Когда я впервые взяла в руки этот макет, честно говоря, испытала странное чувство. Он был настолько миниатюрным, что легко умещался на ладони, и больше напоминал изящный технологический артефакт, чем грозный исследовательский зонд.
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