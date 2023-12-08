Сертификат на региональный маткапитал в Иркутской области можно будет получить получить на Госуслугах

В Иркутской области хотят упростить получение сертификата на региональный материнский капитал. Вскоре получить сертификат можно будет в личном кабинете на портале Госуслуг, не обращаясь в органы соцзащиты или МФЦ.
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