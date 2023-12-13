Эта загадка из «Что? Где? Когда?» вас потрясет: почему английский министр отказался бомбить германские леса с фашистами?

Знатоки не смогли ее решить, а вот вы точно можете! фото: кадр из видео с YouTube-канала «Что? Где? Когда?»«Кто ходит по архивным выпускам „Что? Где? Когда?“, тот поступает мудро!» — как-то так пел Винни Пух и был тысячу раз прав.